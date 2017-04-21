Квирикашвили обсудил с венгерским коллегой предпринятые Россией шаги к аннексии оккупированных регионов Грузии

21.04.2017 16:09 По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, в ходе встречи с венгерским коллегой серьезное внимание было уделено обсуждению предпринятых Россией шагов к аннексии оккупированных регионов Грузии.



Как заявил Георгий Квирикашвили на пресс-конференции, состоявшейся в администрации правительства после встречи с премьер-министром Венгрии, была подчеркнута незаконность «выборов», проведенных 12 марта в оккупированном регионе Абхазии, и 9 апреля в оккупированном Цхинвальском регионе, а также референдума по поводу переименования региона, «что представляет собой попытку российского оккупационного режима осуществить легитимацию нескольких волн этнической чистки и текущую оккупацию».



«Указанные события еще раз подтверждают необходимость существования на месте международных механизмов, в том числе, доступа международной миссии наблюдателей Евросоюза и полного выполнения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство Грузии по-прежнему твердо поддерживает мирный путь решения конфликта, мы поблагодарили правительство Венгрии за участие в миссии наблюдателей Евросоюза», - заявил Квирикашвили.















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