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«Европейская Грузия» предлагает провести пребисцит по вопросам конституционных изменений
21.04.2017 16:19
Партия «Европейская Грузия» выступает с инициативой проведения плебисцита по вопросам конституционных изменений. Как заявил один из лидеров партии Давид Бакрадзе, инициатива «Европейской Грузии» касается двух основных вопросов конституционных изменений – прямого порядка избрания президента и системы выборов парламента.
«Инициатива «Европейской Грузии» касается двух основных вопросов конституционных изменений – проведения плебисцита по теме прямого порядка избрания президента и системы выборов парламента, где грузинский народ зафиксирует свое мнение, хочет ли он права избирать президента, и какой парламент должен быть у Грузии.
В этой стране главным источником власти является народ, поэтому, я публично даю обещание, что какими бы ни были результаты плебисцита, я подчинюсь, признаю их. Этого же ожидаю от других политических партий», - заявил Давид Бакрадзе.
Вместе с этим, лидер «Европейской Грузии» призывает Георгия Квирикашвили поступить, как премьеру грузинского народа и назначить плебисцит.
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