Суд в Гааге опроверг попытки РФ выдать себя за посредника в конфликте на Донбассе – Порошенко

21.04.2017 17:04 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей, признав ее стороной минского процесса, а не посредником. Об этом Порошенко заявил во время совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместителем главы Администрации президента Константином Елисеевым и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, передает УНИАН.



По словам главы государства, признание этого является не политической, а впервые – юридической оценкой.



«Международный суд Организации Объединенных Наций призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как с самого начала она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас», - подчеркнул Порошенко.



Президент отметил, что политическая оценка действий России была дана во многих документах и не только в Украине, но и в решениях Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и многих других международных институтов. Также глава государства напомнил, что судом было принято чрезвычайно важное решение по обеспечению иска в виде обязательства Российской Федерации сделать несколько шагов: начиная с возобновления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа и, заканчивая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в оккупированном Крыму.



Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения возможности крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.



Что касается обвинения РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.



Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе. 6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу «Украина против России».



В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет. Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.















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