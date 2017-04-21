Парламент утвердил изменения в законе «О дорожном движении» в окончательном, третьем чтении

21.04.2017 18:04 Парламент Грузии утвердил изменения в законе «О дорожном движении». В окончательном, третьем чтении за законопроект проголосовали 89 депутатов, против не голосовал никто.



Согласно изменениям в законе «О дорожном движении» и сопутствующему пакету проектов, вводится 100-балльная система водительских прав. Каждое административное правонарушение, совершенное владельцем прав в сфере дорожной безопасности, вызовет снятие соответствующего количества баллов от начисленных на водительское удостоверение 100 балов.



В течение календарного года сокращение баллов из-за правонарушений до нуля приведет к прекращению права на вождение на один год.



До истечения данного срока лицо сможет восстановить водительские права, сдав экзамен на вождение, а в том случае, если в течение одного календарного года у него и во второй раз сократятся начисленные баллы, до завершения календарного года оно больше не сможет восстановить права путем сдачи экзамена.

Законопроект вступит в силу с 1 июля.















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