Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Украины прибыл в Грузию


21.04.2017   18:23
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.

Визит Климкина в Тбилиси планировался на 17-18 марта, однако был отложен украинской стороной, как было объявлено, «из-за ухудшения состояния здоровья».

«Запланированы встречи госоподина Климкина с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, премьером-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, а также с председателем парламента Ираклием Кобахидзе», — отметили в пресс-службе.

Завтра утром украинский дипломат отправится в село Хурвалети Горийского района, граничащее с оккупированным Цхинвальским регионом. Климкин намерен ознакомиться с проблемами местных жителей.
В 2017 году Грузия и Украина отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами были установлены 22 июля 1992 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительная компания из Турции планирует инвестировать в Грузии
Премьер Грузии: порт Анаклия станет частью Шелкового пути
Автопарк в Грузии вырос на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Северной Осетии депутаты выступили против роста штрафа за отказ в предоставлении
«Мемориал» признал политзаключенным дагестанского исламского активиста Магомедова
В Ереване проходит акция протеста сотрудников ярмарок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна