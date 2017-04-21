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Глава МИД Украины прибыл в Грузию
21.04.2017 18:23
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.
Визит Климкина в Тбилиси планировался на 17-18 марта, однако был отложен украинской стороной, как было объявлено, «из-за ухудшения состояния здоровья».
«Запланированы встречи госоподина Климкина с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, премьером-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, а также с председателем парламента Ираклием Кобахидзе», — отметили в пресс-службе.
Завтра утром украинский дипломат отправится в село Хурвалети Горийского района, граничащее с оккупированным Цхинвальским регионом. Климкин намерен ознакомиться с проблемами местных жителей.
В 2017 году Грузия и Украина отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами были установлены 22 июля 1992 года.
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