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Премьер-министр Грузии осудил теракт в Париже


21.04.2017   19:13
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осудил террористический акт в центре французской столицы, который произошел вчера, 20 апреля.

«Выражаю глубокое сожаление в связи с произошедшим в Париже терактом, который унес жизнь полицейского. Правительство Грузии и грузинский народ выражает поддержку цивилизованному миру в борьбе против терроризма. Мы верим, что совместными усилиями терроризм будет преодолен», — говорится в заявлении премьера.

В четверг вечером на Елисейских полях в Париже было совершено нападение на сотрудников полиции. Нападавший подъехал на автомобиле к экипажу патрульной службы, вышел из него и открыл огонь по полицейским. В результате один полицейский был убит, а двое пострадали. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Французские власти считают одной из основных версий случившегося теракт.

Ответственность за нападение сразу же взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).






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