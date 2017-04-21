Премьер-министр Грузии осудил теракт в Париже

21.04.2017 19:13 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осудил террористический акт в центре французской столицы, который произошел вчера, 20 апреля.



«Выражаю глубокое сожаление в связи с произошедшим в Париже терактом, который унес жизнь полицейского. Правительство Грузии и грузинский народ выражает поддержку цивилизованному миру в борьбе против терроризма. Мы верим, что совместными усилиями терроризм будет преодолен», — говорится в заявлении премьера.



В четверг вечером на Елисейских полях в Париже было совершено нападение на сотрудников полиции. Нападавший подъехал на автомобиле к экипажу патрульной службы, вышел из него и открыл огонь по полицейским. В результате один полицейский был убит, а двое пострадали. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Французские власти считают одной из основных версий случившегося теракт.



Ответственность за нападение сразу же взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).















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