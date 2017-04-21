Система технического осмотра автомашин в Грузии заработает до 2018 года - замминистра

21.04.2017 20:01 По заявлению заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцишвили, техосмотр автомашин заработает до начала 2018 года, и, следовательно, конкретно к этому времени будет известно, какие изменения вступят в силу.



Заместитель министра внутренних дел отметил, что после технического осмотра определенный процент автомашин автоматически будет исключен из движения.



"Что касается технического осмотра, Министерство экономики подготавливает проекты в связи с этим. Как известно, закон отсрочен до начала 2018 года. Подождем Министерства экономики, и до этого срока мы будем знать, какого типа будет осмотр, кто будет делать, и в какой форме. Мы не отвечаем за это, но включены в данный процесс. А также имеет значение, как будет проводиться техосмотр, это может быть постепенный, или же если будет более строгий, определенная часть автомашин окажется непригодной для движения"- заявил Шалва Хуцишвили.



Правительство объявляет выражение интересов с целью покупки консультативной услуги для полного задействования обязательного периодического технического осмотра автомашин.



Периодическое техническое инспектирование начнется с 1 января 2018 года.



По заявлению министра экономики Грузии Георгия Гахария, в объявлении выражения интересов могут принять участие все международные комиссии, у которых есть опыт внедрения периодического технического инспектирования в странах-членах Евросоюза.

















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