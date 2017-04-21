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Глава МИД Грузии выразил надежду, что президент Украины посетит Грузию
21.04.2017 20:50
«Надеемся, что президент Украины посетит Грузию», - об этом глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой.
«Надеемся, что президент Украины посетит Грузию. Мы проведем для этого соответствующие подготовительные работы. Также приветствуем и межпарламентское сотрудничество, и запланированные визиты. Мы хотим, чтобы эти интенсивные отношения приносили конкретный результат, и в ходе встречи мы обсуждали именно это», - заявил Джанелидзе, выразив надежду, что вскоре у него будет возможность посетить Киев.
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