Глава МИД Грузии выразил надежду, что президент Украины посетит Грузию

21.04.2017 20:50 «Надеемся, что президент Украины посетит Грузию», - об этом глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой.



«Надеемся, что президент Украины посетит Грузию. Мы проведем для этого соответствующие подготовительные работы. Также приветствуем и межпарламентское сотрудничество, и запланированные визиты. Мы хотим, чтобы эти интенсивные отношения приносили конкретный результат, и в ходе встречи мы обсуждали именно это», - заявил Джанелидзе, выразив надежду, что вскоре у него будет возможность посетить Киев.















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