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Георгий Маргвелашвили встретился с Виктором Орбаном
21.04.2017 20:55
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с находящимся с официальным визитом в Тбилиси премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как сообщают в администрации президента Грузии, на встрече присутствовали глава администрации Георгий Абашишвили, секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили и советники президента, а также члены венгерской делегации.
Георгий Маргвелашвили поблагодарил Виктора Орбана за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В ходе встречи стороны коснулись процесса интеграции Грузии в европейское и евроатлантическое пространство и будущего саммита НАТО.
Премьер-министр Венгрии отметил, что Грузия представляет собой одну из важных стран региона и является частью европейской цивилизации, имеющей сильную идентичность. Он подтвердил интерес и желание Венгрии укреплять с Грузией экономическое сотрудничество и больше поощрять торговлю. Разговор также коснулся вопросов сотрудничества в сфере образования.
В ходе встречи президент Грузии заострил внимание на торгово-экономическом потенциале страны, значимости Грузии как транзитной страны, связывающей Европу и Азию.
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