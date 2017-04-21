Георгий Маргвелашвили встретился с Виктором Орбаном

21.04.2017 20:55 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с находящимся с официальным визитом в Тбилиси премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



Как сообщают в администрации президента Грузии, на встрече присутствовали глава администрации Георгий Абашишвили, секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили и советники президента, а также члены венгерской делегации.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил Виктора Орбана за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В ходе встречи стороны коснулись процесса интеграции Грузии в европейское и евроатлантическое пространство и будущего саммита НАТО.



Премьер-министр Венгрии отметил, что Грузия представляет собой одну из важных стран региона и является частью европейской цивилизации, имеющей сильную идентичность. Он подтвердил интерес и желание Венгрии укреплять с Грузией экономическое сотрудничество и больше поощрять торговлю. Разговор также коснулся вопросов сотрудничества в сфере образования.



В ходе встречи президент Грузии заострил внимание на торгово-экономическом потенциале страны, значимости Грузии как транзитной страны, связывающей Европу и Азию.















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