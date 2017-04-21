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Павел Климкин и Михаил Джанелидзе подписали декларацию о сотрудничестве


21.04.2017   21:32
Главы МИД Грузии и Украины подписали совместную декларацию сотрудничества.

Документ был подписан в связи с 25-летием восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили в МИД Грузии, в декларации отмечено успешное сотрудничество двух стран в области политики, обороны, экономики, в гуманитарной и правовой сферах.

В документе также осуждается оккупация Российской Федерацией територий Грузии и Украины и продолжение агрессивных действий, которые в декларации называются «грубым нарушением фундаментальных правовых принципов».

Сообщается, что главы МИД двух стран в ходе переговоров договорились усилить координацию и сотрудничество в рамках международных организаций-ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ГУАМ по вопросам мирного урегулирования конфликтов и деоккупации территорий Украины и Грузии.

Павел Климкин и Михаил Джанелизе приветствуют введение безвизового режима для граждан Грузии и поддержку Европарламентом вопроса отмены виз для граждан Украины.

Кроме этого, в документе отмечается важное значение активизации политического диалога между двумя странами и проведение регулярных встреч на высшем уровне, «что будет способствовать как дальнейшему развитию стратегического партнерства, так и проведению внутригосударственных реформ, в том числе, в направлении европейской и евроатлантической интеграции.

В декларации подтверждается значение последующего развития двусторонних торгово-экономических отношений Грузии и Украины, в том числе выражается интерес к осуществлению масштабных международных транспортных и энергетических проектов.






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