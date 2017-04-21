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Маргвелашвили пригласил Петра Порошенко в Грузию


21.04.2017   23:03
Георгий Маргвелашвили принял в президентской резиденции находящегося с официальным визитом в Грузии главу МИД Украины Павла Климкина.

По информации пресс-службы президента, беседа коснулась активизации грузино-украинского политического диалога, углубления отношений в сфере экономики, торговли, в гуманитарной и правовой сферах. Георгий Маргвелашвили пригласил в Грузию президента Украины Петра Порошенко.

На встрече обсуждались вопросы последующего развития стратегического партнерства между странами и оккупации территорий Грузии и Украины со стороны Российской Федерации, стороны осудили агрессивные действия России и факты нарушения международного права.

Отмечалось, что на международной арене необходима координированная работа обеих стран и тесное сотрудничество по вопросам мирного урегулирования конфликтов и деоккупации территорий Грузии и Украины.

Президент Грузии выразил надежду, что Украина получит поддержку Европарламента по вопросу безвизового режима и у укриницев, как и грузин, будет возможность пользоваться благами визовой либерализации.

На встрече присутствовали глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета безопасности Давид Раквиашвили, заместитель главы МИД Давид Джалагания и советники президента.






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