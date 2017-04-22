Конституционная комиссия не учла предложения народного защитника Грузии

22.04.2017 10:43 Народный защитник Грузии Уча Нануашвили выражает сожаление в связи с тем, что государственная конституционная комиссия не учла целый ряд высказанных им в отношении проекта новой Конституции замечаний и рекомендаций.



По информации Нануашвили, он предлагал создать специальный орган государственного надзора для осуществления эффективной защиты права граждан на труд. С целью превенции фактов пыток и ненадлежащего обращения со стороны правоохранительных органов народный защитник также рекомендовал создать специальную структуру — независимый следственный механизм.



Кроме этих предложений, комиссия не учла и инициативу расширения полномочий конституционного суда, которая предусматривала осуществление конституционного контроля с целью определения конституционности отдельных индивидуальных правовых актов и вступивших в законную силу решений общих судов.



Негативно оценивает Нануашвили и запись в проекте Конституции о недопустимости повторного избрания одного и того же лица на должность народного защитника. По его информации, такого ограничения нет в большинстве стран Европы, где народный защитник избирается сроком на 5 и более лет. К тому же, за 20 лет истории офиса народного защитника Грузии не было ни одного факта повторного избрания на эту должность одного и того же человека.



Проект Конституции предусматривает техническое изменение, точнее переименование народного защитника в омбудсмена, что также вызывает протест у Нануашвили. Он пояснил, что введение иностранного термина будет проявлением неуважения к государственному грузинскому языку. Кроме того, переименование будет связано с определенными финансовыми расходами и иными проблемами для аппарата народного защитника.



Негативно оценивает народный защитник и форсированный режим работы конституционной комиссии, которая уже подводит итоги и готова представить законопроект парламенту. По мнению Учи Нануашвили, такой режим не дает возможности всем заинтересованным сторонам для полноценного участия в работе комиссии.



Напомним, что к концу работы государственной конституционной комиссии ее состав покинули все представители оппозиционных партий. Оппозиция заявила, что правящая партия составила проект Конституции, подогнанный под ее собственные интересы и интересы ее лидеров, и отказалась от дальнейшего участия в работе комиссии.

В Грузии предложили избирать парламент на мажоритарной основе





Независимый депутат парламента Грузии Саломе Зурабишвили представила в государственную конституционную комиссию свои альтернативные предложения по проекту новой Конституции Грузии.



По информации пресс-службы депутата, Саломе Зурабишвили предлагает свои версии нескольких статей законопроекта, которые расходятся с составленным комиссией вариантом.



В частности, вместо избрания парламента по пропорциональной партийной системе Саломе Зурабишвили, которая является мажоритарным депутатом нынешнего парламента, предлагает целиком перейти на мажоритарную систему и по этой системе избирать всех 150 членов парламента.



Еще одна статья, в формулировке которой Зурабишвили расходится с вариантом правящего большинства, касается порядка выборов президента Грузии. Если конституционная комиссия предлагает перейти на непрямые выборы президента 300 имеющими представительские полномочия лицами, то Саломе Зурабишвили считает нужным оставить в силе принцип всенародных, прямых и равноправных выборов главы государства сроком на пять лет.



Она также не согласна с аннулированием функционирующего при президенте органа — Совета национальной безопасности и в своем варианте соответствующей статьи Конституции предлагает оставить при администрации президента постоянно действующий орган — Совет национальной обороны, который будет осуществлять информационную координацию между ведомствами по вопросам безопасности и предоставлять информации президенту, премьер-министру и группе доверия парламента.





Напомним, что к концу работы государственной конституционной комиссии ее состав покинули все представители оппозиционных партий. Причиной их протеста стали, в частности, положения, касающиеся порядка выборов парламента, президента, а также намеченное урезание полномочий президента и упразднение функционирующего при администрации президента Совета безопасности. Оппозиция заявила, что правящая партия составила проект Конституции, подогнанный под ее собственные интересы и интересы ее лидеров, и отказалась от дальнейшего участия в работе комиссии.

















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