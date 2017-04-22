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Премьер-министр Грузии провел первые встречи в Иране


22.04.2017   14:11
Встречей с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири начался двухдневный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в эту страну, говорится в сообщении на сайте грузинского правительства.

Квирикашвили отправился в Иран спустя несколько дней после визита в Грузию главы МИД Ирана. Во вторник в Тбилиси прошел грузино-иранский бизнес-форум, на котором были достигнуты соглашения об углублении торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства и в плане инфраструктурных проектов. Иран также заинтересовался возможностью транзита товаров в Европу через Грузию.

Основной темой обсуждения на встрече Квирикашвили и Джахангири были двухсторонние отношения Грузии и Ирана, актуальные вопросы сотрудничества и углубление торгово-экономических отношений. Вице-президент Ирана отметил, что экономическое сотрудничество между странами имеет большой потенциал.

Квирикашвили акцентировал внимание на благоприятной инвестиционной среде в Грузии и отметил, что страна ждет инвесторов из Ирана.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, образования и инноваций.

В рамках визита премьера Грузии в Иран планируется подписание ряда документов о сотрудничестве, в том числе между министерствами сельского хозяйства, охраны окружающей среды и экономики.

После встречи с глазу на глаз между представителями власти Ирана и грузинской делегацией прошла встреча с расширенном формате. Основными темами обсуждения были развитие транспортных и транзитных коридоров, в том числе развитие коридора Персидский залив – Черное море, а также сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства и банковской сфере.

Иранская сторона выразила готовность сотрудничать с Грузией в сфере энергетики, в том числе в плане обмена электроэнергией и предоставления иранского газа Грузии.

Особое внимание стороны уделили важности развития двухсторонних экономических связей и договорились о том, что следующая встреча межправительственной экономической комиссии Грузии и Ирана пройдет летом 2017 года в Грузии.

Разговор также коснулся двухстороннего сотрудничества в фитосанитарной сфере и сфере сельского хозяйства, а также в направлении культуры, науки, инноваций и высоких технологий.

По итогам встречи были оформлены меморандумы о взамопонимании между министерством коммуникаций и информационных технологий Ирана и министерством экономики и устойчивого развития Грузии, а также между между министерствами сельского хозяйства двух стран, по делам спорта и молодежи и охраны окружающей среды. Также был оформлен ряд соглашений между представителями частного сектора Грузии и Ирана.






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