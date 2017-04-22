В Грузии празднуют День пограничной авиации

22.04.2017 18:00 День авиации отметили в главном управлении авиации специального назначения пограничной полиции МВД Грузии, сообщает пресс-служба министерства.



Летчиков погранполиции Грузии поздравил министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили и поблагодарил за службу родине.



«Летчики пограничной полиции, вы уже не раз доказали свой профессионализм и самоотверженность, особенно тогда, когда для помощи людям имеет значение каждая минута. В чрезвычайных ситуациях, и часто в тяжелых условиях, вы, рискуя своей жизнью, не раз спасали граждан Грузии и туристов», — заявил Мгебришвили на праздничной церемонии.



При этом глава МВД отметил, что усиление границы Грузии остается главным приоритетом ведомства.



«Страна начинается с границы и в этом направлении мы находимся на важном этапе стратегического развития. Министерство внутренних дел делает все для того, чтобы у Грузии была укрепленная граница и модернизированные пограничные пункты, а у пограничников — все условия для выполнения своих профессиональных обязанностей», — сказал Мгебришвили.



День пограничной авиации отмечается в Грузии с 1999 года.



"Новости-Грузия"











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