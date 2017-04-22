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Председатель конституционной комиссии: Высокий статус президента Грузии остается неизменным


22.04.2017   18:40
«Высокий статус президента остается неизменным, он является главой государства, верховным главнокомандующим и представляет Грузию при осуществлении внешних отношений», - заявил председатель парламента и государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе на заключительном заседании комиссии.

Как отметил Кобахидзе, при осуществлении конституционных изменений в 2010 году, большая часть замечаний Венецианской комиссии касалась именно института президента. По его словам, цель предложений – исправление тех недостатков, которые связаны с функционированием парламентской системы. «Всему этому служит, в первую очередь, введение порядка избрания президента непрямым путем. Существует очень большая диспропорция между легитимацией и функциями, что, естественно, обусловливает проблемы», - заявил Кобахидзе.

По его словам, высокий статус президента остается неизменным, он является главой государства, верховным главнокомандующим и представляет Грузию при осуществлении внешних отношений. По словам Кобахидзе, полномочия президента, представленные в соответствующей главе Конституции, являются практически неизменными.






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