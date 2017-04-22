Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»

22.04.2017 19:11 Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд на 1284-ом заседании заместителей министров организации представил 15-ый консолидированный доклад «Конфликт в Грузии», который охватывает период с октября 2016 года по март 2017 года и опирается на предыдущих консолидированных докладах, а также на отчетах Секретариата об обстановке в конфликтных регионах Грузии с точки зрения соблюдения прав человека.



Заместители министров стран Совета Европы 19 апреля провели дебаты на эту тему и в них с грузинской стороны участвовал первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани.



Секретариат СЕ выразил обеспокоенность в связи с «недостатком доступа в Абхазию и Южную Осетию», что «не позволяет на месте оценить обстановку с точки зрения соблюдения прав человека». В результате, представленная в документе информация опирается на информацию, полученную во время беседы с представителями властей Грузии, международного содружества, а также открытых источников информации.



Существующая на оккупированных территориях обстановка с точки зрения безопасности «оценивается, как сравнительно стабильная и спокойная», но установленные властями сепаратистской Абхазии новые ограничения на свободное передвижение и производимые задержания на административной пограничной линии «вновь вызвали серьезную обеспокоенность в отчетный период, а также из-за их негативного воздействия на права человека и безопасность».



Согласно данным Службы государственной безопасности Грузии, в 2016 году на административной пограничной линии с оккупированной Абхазией были зафиксированы 190 случаев задержания.



В докладе также говорится, что «на свободное передвижение очень негативно воздействует процесс т.н. «бордеризации», за которым, по информации центральных властей Грузии, на административной пограничной линии с абхазией последовало возведение 48 километрового ограждения, а на административной пограничной линии с Южной осетией – 52 километрового ограждения. В результате, местные жители лишились доступа к своим сельскохозяйственным угодьям и пастбищам, в частности, в период сбора урожая».



Доклад также охватывает ожидаемые изменения в законе Грузии об оккупированных территориях. В нем также говорится о проекте поправок, принятых Парламентом Грузии в первом слушании в 2013 году, согласно которым, «производится декриминализация первого нарушения процедур въезда на неконтролируемые центральными властями территории и оно будет рассматриваться, как административное правонарушение». Однако, Парламент пока не принимал эти поправки во втором слушании.



Секретариат также выразил обеспокоенность «в связи с отсутствием прогресса в рамках того расследования, которое де-факто (Абхазии) власти проводят по делу убийства этнического грузина в мае 2016 года вблизи с административной границы , что создает проблему усилиям, направленным на обеспечение безопасности и формировании доверия».



Подозреваемому в убийстве Гиги Отхозория т.н. абхазскому пограничнику грузинский суд в декабре прошлого года заочно присудил тюремное заключение на 12 лет. 10 марта Апелляционный суд Грузии увеличил срок наказания до 14 лет.



Еще один вопрос, который затрагивается в докладе, касается получения грузиноязычного образования в школах Гальского района. «Во всех 11 школах Нижнего Гали с первого по пятые классы язык обучения с грузинского был заменен на русский; Потом то же самое произошло и в Верхнем Гали, где с 2008 года все школы были переведены на русскоязычную учебную программу. В этих классах обучение грузинского языка, как иностранного языка, было сокращено до двух уроков в неделю, к чему добавляется один урок грузинской литературы раз в неделю», - говорится в докладе.



В докладе подчеркивается воля властей Грузии, вновь поддерживать те действия, которые будут содействовать восстановлению доверия и укреплению прямых контактов между разделенными обществами, в том числе, с помощью Механизма связи, созданного в рамках Программы развития ООН, который содействует доставке гуманитарной помощи различного типа.



Доклад также затрагивает процесс, направленный на нормализацию двусторонних российско-грузинских отношений, который осуществляется в рамках неформального диалога с участием специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.



«7 апреля в Праге прошел очередной раунд консультаций между Абашидзе и Карасиным. Положительное воздействие политики нормализации отразилось на сферы экономики, торговли, обмена бизнесом и туризма».



Только делегация Российской Федерации не одобрила 15-ый консолидированный доклад генерального секретаря Совета Европы и поставило под сомнение эффективность таких докладов.



В заявлении МИД Грузии отмечается, что министерство «приветствует 15-ый консолидированный доклад генерального секретаря СЕ, а также заявления поддержки в связи с этим вопросом от ЕС, ГУАМ и других партнеров».



Civil Georgia











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