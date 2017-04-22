НПО критикуют проект Конституции и предлагают продолжить дебаты

22.04.2017 19:18 Семь неправительственных организаций, которые участвовали в работе Государственной конституционной комиссии, 21 апреля опубликовали совместное заявление перед запланированным на следующий день заседанием комиссии.



В заявлении говорится, что «несмотря на ряд положительных изменений» в проекте конституционных поправок, определенные недостатки все равно остаются.



Распределение голосов



Согласно проекту, парламентские выборы будут проводиться по пропорциональной системе. Для получения парламентских мандатов партиям придется преодолеть 5%-ый барьер. Голоса тех партий, которые не смогут преодолеть избирательный барьер, получит победившая партия, вместо того, чтобы пропорционально распределить среди тех партий, которые преодолели барьер. Неправительственные организации заявляют, что эти правила «существенно увеличат диспропорцию между полученными партией голосами и мандатами».



«Такой подход, в большей степени принижает цель упразднения мажоритарной системы и поставит под сомнение принцип справедливого распределения мандатов», - говорится в заявлении.



Упразднение избирательных блоков



Неправительственные организации считают, что запрещение партиям создавать избирательные блоки «является радикальной мерой и не оправдано легитимным интересом». По их заявлению, эти изменения несут негативную нагрузку в тех условиях, если будет сохранен 5%-ый избирательный барьер.



Упразднение правил прямых выборов президента



Согласно проекту Конституции, президента будут выбирать 300 делегатов, в число которых войдут 150 депутатов, а также представители местных и региональных правительств.



«С учетом уровня развития демократии и интересов избирателей в Грузии, мы считаем, что президент должен быть избран путем прямых выборов. Особенно, в тех условиях, когда упразднение прямых выборов президента не является необходимостью исходя из парламентской модели», - говорится в заявлении.



Определение брака



Неправительственные организации заявляют, что согласно предложенному проекту, «целый ряд шагов сделан в обратную сторону в сфере прав человека». Конкретно, они имели в виду запись о браке, согласно которой, «брак является союзом между женщиной и мужчиной с целью создания семьи».



«В тех условиях, когда законом не допускается брак между лицами одного и того же пола, а со стороны ЛГБТ групп никогда не выдвигалось требование о равноправии брака, такая инициатива может быть воспринята, как носитель только лишь популистской нагрузки, которая путем искусственной активизации этой темы ставит своей целью записать политические баллы», - говорится в заявлении.



Позитивные элементы



Неправительственные организации приветствуют тот факт, что появилась запись «об интеграции в европейские и евроатлантические структуры», согласно которой, конституционные органы в рамках своих полномочий берут на себя обязательство «принимать все необходимые меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию североатлантического договора».



По заявлению НПО, был упрочнен и улучшен ряд правовых гарантий, а также появились гарантии конституционной независимости Общественного вещателя, Прокуратуры и судебной власти.



Окончательные усилия



По рекомендации неправительственных организаций, на запланированном 22 апреля заседании должны быть рассмотрены альтернативные предложения.



«Конституция, как верховный закон страны, должна основываться на широком общественном и политическом консенсусе, что исключает возможность того, чтобы по важнейшим вопросам не были бы учтены резко негативные единые позиции членов комиссии и других представителей общества», - говорится в заявлении.



Комиссия, работающая по вопросам конституционной реформы, состоит из 73 членов, в число которых входят эксперты и представители семи политических партий, а также государственных структур и неправительственных организаций. Комиссия была создана 15 декабря и ей было поручено до 30 апреля 2017 года подготовить проект пересмотра Конституции.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

