Глава МИД Украины встретился с патриархом всея Грузии Ильей II

22.04.2017 19:23 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Грузию в субботу встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.



«Состоялась встреча министра Павла Климкина с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II», — говорится в сообщении.



Министр также встретился с министром по вопросам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созаром Субари и государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеваном Цихелашвили, во время которых стороны обменялись опытом и определили направления развития дальнейшего сотрудничества.



Глава внешнеполитического ведомства Украины возложил цветы к Монументу Героев в Тбилиси и посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе в районе поселка Хурвалети Горийского муниципалитета.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

