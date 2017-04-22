Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Украины встретился с патриархом всея Грузии Ильей II


22.04.2017   19:23
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Грузию в субботу встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

«Состоялась встреча министра Павла Климкина с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II», — говорится в сообщении.

Министр также встретился с министром по вопросам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созаром Субари и государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеваном Цихелашвили, во время которых стороны обменялись опытом и определили направления развития дальнейшего сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства Украины возложил цветы к Монументу Героев в Тбилиси и посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе в районе поселка Хурвалети Горийского муниципалитета.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительная компания из Турции планирует инвестировать в Грузии
Премьер Грузии: порт Анаклия станет частью Шелкового пути
Автопарк в Грузии вырос на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении убит российский военнослужащий-контрактник
Ураган в Грузии сорвал крыши с домов
Грузия и Иран будут развивать коридор Персидский залив — Черное море
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна