|
Глава МИД Украины встретился с патриархом всея Грузии Ильей II
22.04.2017 19:23
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Грузию в субботу встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
«Состоялась встреча министра Павла Климкина с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II», — говорится в сообщении.
Министр также встретился с министром по вопросам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созаром Субари и государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеваном Цихелашвили, во время которых стороны обменялись опытом и определили направления развития дальнейшего сотрудничества.
Глава внешнеполитического ведомства Украины возложил цветы к Монументу Героев в Тбилиси и посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе в районе поселка Хурвалети Горийского муниципалитета.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна