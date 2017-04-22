Проект конституционных изменений поддержали 43 члена комиссии против восьми

22.04.2017 20:58 Государственная конституционная комиссия Грузии на итоговом заседании в субботу утвердила большинством голосов проект изменений в Основной закон страны, который в течение четырех месяцев детально обсуждался и редактировался в ее рабочих группах.



Проект конституционных изменений поддержали 43 члена комиссии, против были восемь.



"Впервые в новейшей истории Грузии происходит так, что правящая сила не меняет Конституцию страны, исходя из собственных политических интересов", - заявил, выступая на заседании, председатель парламента Грузии, руководитель Конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, целью вносимых в конституцию изменений и уточнений было проведение четкой границы между исполнительной ветвью и полномочиями президента.



В проекте обновляемой конституции одно из фундаментальных изменений касается парламентских выборов, предусматривающее переход со смешанной пропорционально-мажоритарной системы на пропорциональную систему, что было одним из требований оппозиционных партий.



Документ сохраняет высокий статус президента, который по-прежнему является главой государства, верховным главнокомандующим и представителем Грузии во внешних отношениях.



Однако вводится порядок избрания президента не прямым голосованием, а парламентом.



Согласно изменениям, в связи с переходом на парламентскую систему, создается также Совет национальной обороны, который во время военного положения и чрезвычайной ситуации возьмет на себя функцию общей координации конституционных органов.



Между тем, как эти, так и ряд других вносимых в конституцию изменений, оказались неприемлемыми для оппозиции и части неправительственных организаций и экспертов, в том числе самих членов Конституционной комиссии, по словам которых правящее большинство не учло многие их предложения и замечания.



На последнем этапе работы комиссии представители ряда оппозиционных партий в знак протеста бойкотировали ее заседания, считая, что главной целью конституционных изменений, инициированных правящей партией "Грузинская мечта", является именно ограничение полномочий президента, который в настоящее время выступает в качестве арбитра по решениям парламента и правительства.



Принятый комиссией проект изменений в конституцию будет представлен Венецианской комиссии и вынесен в Грузии на всенародное обсуждение.















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