Голосование по новому проекту Конституции Грузии планируется на осень

23.04.2017 11:11 Проект конституционных изменений поступит в парламент Грузии на будущей неделе, а голосование по документу в окончательном, третьем чтении пройдет осенью, - об этом после заключительного заседания государственной конституционной комиссии заявил председатель парламента и конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе.



Ираклий Кобахидзе разъяснил процедуры принятия изменений в Конституцию. По его словам, проект конституционных изменений поступит в парламент на будущей неделе, не позднее четверга. После этого должна быть сформирована организационная комиссия по всеобщему обсуждению и после этого начнутся встречи в регионах.



«Мы посетим регионы и предоставим обществу полноценную информацию в связи с конституционными изменениями. До сих пор, к сожалению, обществу предоставлялась только существенно искаженная информация по поводу тех изменений, которые входят в конституцию. Наша задача – верно ввести общество в курс дела в связи с теми изменениями, которые осуществляются и мы непременно сделаем это в различной форме в рамках всенародного обсуждения. После того, как в конце мая обсуждение завершится, мы перейдем на следующий этап – это парламентские обсуждения. В июне мы планируем в парламенте голосование по конституционным изменениям в двух чтениях», - сообщил Кобахидзе, добавив, что голосование по документу в окончательном, третьем чтении пройдет осенью, примерно в октября-ноябре.















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