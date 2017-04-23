Чугошвили: 80% изменений к Конституции основаны на инициативах экспертов, НПО и оппозиции

23.04.2017 14:12 Внесенные в Конституцию 80% изменений основываются на инициативах и предложениях экспертов, неправительственных организаций и различных оппозиционных партий, - об этом накануне заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили после завершения итогового заседания Государственной конституционной комиссии, на котором прошло голосование по проекту конституционным изменениям.



Как отметила Тамар Чугошвили, на заседании комиссии состоялось рейтинговое голосование и не оказалось ни одного сторонника тог, чтобы осталась сегодня действующая Конституция.



«...Самое фундаментальное изменение, разумеется, это изменение избирательной системы и переход на пропорциональную систему, что прежде не было сделано ни одной из властей. Убеждена, что в процессе всенародного обсуждения будет еще высказано много интересных соображений. Мы согласны позже опубликовать детальный перечень того, от кого и какая рекомендация была принята к сведению. С полной ответственностью заявляю, что 80% изменений принадлежат и инициированы теми членами комиссии, которые не являются представителями «Грузинской мечты», - заявила Чугошвили.



Напомним, что государственная конституционная комиссия приняла проект 43 голосами против восьми. Против новых поправок в Грузии выступают весь оппозиционный спектр и НПО. Они считают, что конституция подогнана под интересы "Грузинской мечты".















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