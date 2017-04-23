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Конституционные изменения важны для долгосрочной перспективы Грузии - Берлинер


23.04.2017   18:46
По заявлению исполняющего обязанности посла США в Грузии Николаса Берлинера, важно, чтобы в связи с конституционными изменениями были учтены все комментарии.

Как заявил и.о. посла журналистам, конституционные изменения важны для долгосрочной перспективы Грузии.

«Мы естественно наблюдаем за этим процессом. Конституционные изменения важны для долгосрочной перспективы Грузии. Важно учесть все комментарии. Ведутся разговоры, дебаты, процесс еще не завершен. Венецианская комиссия рассмотрит и представит свои рекомендации. Это весьма важный процесс для Грузии», - заявил и.о. посла.






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