Грузия в ежегодном докладе Совета Европы о демократии

23.04.2017 18:58 Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд 20 апреля опубликовал четвертый ежегодный доклад под названием «Популизм – насколько сильна система распределения власти в Европе?», который касается обстановки в Европе с точки зрения демократии, прав человека и верховенства закона.



Наряду с другими странами, доклад также затрагивает и обстановку в Грузии в сферах судебной системы, плюрализма СМИ, свободы собрания, выборов, социальных прав и хорошего управления.



Что касается выделения судебной системе бюджетных средств в масштабах Европы, в докладе говорится, что Грузия входит в число тех стран, которые потратили меньше всех – менее 20 евро на душу населения.



Несмотря на принятый закон о вещании, который «призывает все ответственные власти» продолжить «усиление независимости и многообразия государственных и частных СМИ», по словам генерального секретаря, «были высказаны опасения в связи с изменением владельцев в прошлом и в настоящее время, что влияет на плюрализм и многообразие медиа» в Грузии.



«Попытка замены владельцев самой популярной телекомпании вызвала обеспокоенность многих международных представителей, а также гражданского общества», - говорится в докладе, предположительно, в связи с делом «Рустави-2», которое подтолкнуло Европейский суд по правам человека к временному приостановлению исполнения решения Верховного суда Грузии.



В связи со свободой собраний генеральный секретарь заявил, что «обеспокоенность вызывает также» грузинское законодательство, которое запрещает «спонтанные» собрания. С этой точки зрения доклад вспоминает демонстрацию в мае 2012 года, посвященную Всемирному дню борьбы против гомофобии и трансфобии, в связи с которой «суд решил, что власти не смогли надлежащим образом сдержать гомофобных и настроенных к насилию контрдемонстрантов».



Кроме того, в документе говорится, что вновь существует неравноправие в политическом представительстве определенных групп, таких как, лица с ограниченными возможностями, меньшинства, вынужденно перемещенные лица и молодежь, также есть неравноправие между мужчинами и женщинами.



«Прогресс постепенно становится заметным, в том числе с учетом постепенного улучшения имущественных деклараций, внедрения системы электронного декларирования, включая их масштабы и глубокий мониторинг», - говорится в докладе.



Согласно докладу, Комитет министров Совета Европы также приветствовал «принятие антидискриминационного законодательства в сфере занятости».



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