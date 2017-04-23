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Грузия в ежегодном докладе Совета Европы о демократии


23.04.2017   18:58
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд 20 апреля опубликовал четвертый ежегодный доклад под названием «Популизм – насколько сильна система распределения власти в Европе?», который касается обстановки в Европе с точки зрения демократии, прав человека и верховенства закона.

Наряду с другими странами, доклад также затрагивает и обстановку в Грузии в сферах судебной системы, плюрализма СМИ, свободы собрания, выборов, социальных прав и хорошего управления.

Что касается выделения судебной системе бюджетных средств в масштабах Европы, в докладе говорится, что Грузия входит в число тех стран, которые потратили меньше всех – менее 20 евро на душу населения.

Несмотря на принятый закон о вещании, который «призывает все ответственные власти» продолжить «усиление независимости и многообразия государственных и частных СМИ», по словам генерального секретаря, «были высказаны опасения в связи с изменением владельцев в прошлом и в настоящее время, что влияет на плюрализм и многообразие медиа» в Грузии.

«Попытка замены владельцев самой популярной телекомпании вызвала обеспокоенность многих международных представителей, а также гражданского общества», - говорится в докладе, предположительно, в связи с делом «Рустави-2», которое подтолкнуло Европейский суд по правам человека к временному приостановлению исполнения решения Верховного суда Грузии.

В связи со свободой собраний генеральный секретарь заявил, что «обеспокоенность вызывает также» грузинское законодательство, которое запрещает «спонтанные» собрания. С этой точки зрения доклад вспоминает демонстрацию в мае 2012 года, посвященную Всемирному дню борьбы против гомофобии и трансфобии, в связи с которой «суд решил, что власти не смогли надлежащим образом сдержать гомофобных и настроенных к насилию контрдемонстрантов».

Кроме того, в документе говорится, что вновь существует неравноправие в политическом представительстве определенных групп, таких как, лица с ограниченными возможностями, меньшинства, вынужденно перемещенные лица и молодежь, также есть неравноправие между мужчинами и женщинами.

«Прогресс постепенно становится заметным, в том числе с учетом постепенного улучшения имущественных деклараций, внедрения системы электронного декларирования, включая их масштабы и глубокий мониторинг», - говорится в докладе.

Согласно докладу, Комитет министров Совета Европы также приветствовал «принятие антидискриминационного законодательства в сфере занятости».

Civil Georgia





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