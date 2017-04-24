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Первый тур выборов не выявил победителя в президентской гонке во Франции
24.04.2017 10:47
По данным экзитполов, во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
Во Франции в воскресенье прошли президентские выборы.
По сведениям различных служб, опрашивавших французов на выходе с избирательных участков, Макрон получил 23,7% голосов, Ле Пен - 21,7%.
Эммануэль Макрон занимал пост министра экономики в одном из кабинетов нынешнего президента Франсуа Олланда. Несмотря на недостаток политического опыта - он никогда не избирался в парламент - опросы избирателей обещают ему победу во втором туре.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.
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