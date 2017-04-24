|
Религиозное объединение для освобождения от военной повинности - новое начинание НПЦ «Гирчи»
24.04.2017 11:10
Политическое объединение "Гирчи" предлагает призывникам возможность миновать обязательную военную повинность. Партия основала религиозную организацию под названием "Христиански-евангелистки-протестантская Церковь - библейская свобода".
В случае объединения в эту религиозную организацию молодой человек, как лицо духовенства, будет освобожден от обязательной военной службы.
"От имени этой религии мы регистрируем священнослужителями молодежь, которая потом идет и сдает соответствующие документы, на 100% являющиеся легальными, и они освобождаются от обязательной военной повинности. В настоящее время от нее освобождены 6 молодых человек, на данную минуту у нас стоит очередь"- заявил председатель "Нового политического центра - Шишка" Зураб Джапаридзе.
Тем временем в Министерстве регионального развития и инфраструктуры, ответственном за призыв, заявили, что весенний призыв проходит по плану.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна