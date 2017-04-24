Религиозное объединение для освобождения от военной повинности - новое начинание НПЦ «Гирчи»

24.04.2017 11:10 Политическое объединение "Гирчи" предлагает призывникам возможность миновать обязательную военную повинность. Партия основала религиозную организацию под названием "Христиански-евангелистки-протестантская Церковь - библейская свобода".



В случае объединения в эту религиозную организацию молодой человек, как лицо духовенства, будет освобожден от обязательной военной службы.



"От имени этой религии мы регистрируем священнослужителями молодежь, которая потом идет и сдает соответствующие документы, на 100% являющиеся легальными, и они освобождаются от обязательной военной повинности. В настоящее время от нее освобождены 6 молодых человек, на данную минуту у нас стоит очередь"- заявил председатель "Нового политического центра - Шишка" Зураб Джапаридзе.



Тем временем в Министерстве регионального развития и инфраструктуры, ответственном за призыв, заявили, что весенний призыв проходит по плану.

















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