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Делегация парламента Грузии примет участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы


24.04.2017   11:17
Постоянно действующая делегация парламента Грузии во главе с вице-спикером Тамар Чугошвили 24-28 апреля примет участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщают в парламенте Грузии, параллельно с участием в работе сессии и комитетов грузинская делегация проведет встречи на высоком уровне. В том числе – с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом, генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, с верховным комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексом и с официальными делегациями стан-членов организации.

«В Страсбурге проводится весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будут рассмотрены несколько важных и проблематичных вопросов, в том числе, отчет о текущих событиях в Турции. Мы планируем принять активное участие в запланированных дискуссиях как в комитетах, так и на пленарной сессии. Наша главная цель и задача участия в сессиях, чтобы Грузия перешла с этапа мониторинга к этапу пост-мониторинга, чего заслуживает наша страна уровнем своего демократического развития», - заявила Тамар Чугошвили до отлета в Страсбург.

Параллельно с официальными встречами, делегация Грузии в рамках сессии примет и культурные мероприятия. 24 апреля, в честь 20-летия присоединения Грузии к Европейской культурной конвенции, состоится выставка под названием «Фрагменты истории», на которой будут представлены работы грузинских художников Кети Матабели и Георгия Гугушвили, созданные по мотивам «Витязя в тигровой шкуре». 26 апреля грузинские депутаты примут делегации стран-членов Совета Европы на дегустации грузинского вина.






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