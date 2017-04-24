Елена Хоштария: Не существует системы, которая бы продлила власть Иванишвили

24.04.2017 11:54 Одна из лидеров партии "Движение за свободу - Европейская Грузия", Елена Хоштария говорит об утвержденном сегодня проекте конституционных поправок и заявляет, что власть хочет подчинить институт президента Бидзине Иванишвили, и сохранить такую недемократическую избирательную систему, которая продлит ему пребывание во власти.



По словам депутата, несмотря на попытку власти подогнать Конституцию под свои интересы, Иванишвили уже является прошлым.



"Должна отозваться на скептическое отношение, что вот, это конец, Иванишвили сейчас протащит это (проект конституционных изменений), и бесконечно будет во власти, по его же словам лет 20-30 и больше. Это абсолютно ошибочное представление, потому как не существует системы, которая продлит его пребывание во власти против воли народа, и ни в одной системе ему не удастся вцепиться за власть, когда он лишится доверия народа, и этот процесс является необратимым.



Здесь важно, чтобы мы, как оппозиционная сила, и вообще оппозиционные силы, предложили обществу альтернативу - мирную, цивилизованную альтернативу того, чтобы они знали, что могут спокойно, путем выборов попрощаться с этим правительством, которое так старается сохранить власть. Никакого апокалипсиса, что мы никогда не сможем избавиться от власти Иванишвили, но, разумеется, мы должны быть в форме, и общество должно быть твердым"- заявила одна из лидеров парламентского меньшинства.



Конституционная комиссия приняла проект для внесения поправок в высший документ страны без участия оппозиционных сил 43 голосами против 8.

















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