Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Елена Хоштария: Не существует системы, которая бы продлила власть Иванишвили


24.04.2017   11:54
Одна из лидеров партии "Движение за свободу - Европейская Грузия", Елена Хоштария говорит об утвержденном сегодня проекте конституционных поправок и заявляет, что власть хочет подчинить институт президента Бидзине Иванишвили, и сохранить такую недемократическую избирательную систему, которая продлит ему пребывание во власти.

По словам депутата, несмотря на попытку власти подогнать Конституцию под свои интересы, Иванишвили уже является прошлым.

"Должна отозваться на скептическое отношение, что вот, это конец, Иванишвили сейчас протащит это (проект конституционных изменений), и бесконечно будет во власти, по его же словам лет 20-30 и больше. Это абсолютно ошибочное представление, потому как не существует системы, которая продлит его пребывание во власти против воли народа, и ни в одной системе ему не удастся вцепиться за власть, когда он лишится доверия народа, и этот процесс является необратимым.

Здесь важно, чтобы мы, как оппозиционная сила, и вообще оппозиционные силы, предложили обществу альтернативу - мирную, цивилизованную альтернативу того, чтобы они знали, что могут спокойно, путем выборов попрощаться с этим правительством, которое так старается сохранить власть. Никакого апокалипсиса, что мы никогда не сможем избавиться от власти Иванишвили, но, разумеется, мы должны быть в форме, и общество должно быть твердым"- заявила одна из лидеров парламентского меньшинства.

Конституционная комиссия приняла проект для внесения поправок в высший документ страны без участия оппозиционных сил 43 голосами против 8.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии дорожает металлолом
План введения техосмотра автомобилей в Грузии будет готов в мае
Японская пресса о грузинском вине: "Зарытое в землю и самое древнее - грузинское вино из кувшина"
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии крайне тяжелое положение с точки зрения потребления наркотиков
Семьям, проживающим вдоль реки Ингури, ограничивают доступ к своим землям
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Конституционная комиссия Грузии приняла проект новой редакции Основного закона
Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе стала чемпионкой Европы
В Гюмри задержали подозреваемого в убийстве российского военнослужащего
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна