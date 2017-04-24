Очередной автограф авторитаризма - Лорткипанидзе оценивает действия спикера парламента

24.04.2017 12:29 Изъятие из состава Конституционной комиссии представителей оппозиционных партий очередной автограф авторитаризма, - об этом заявил член «Демократического движения» Дмитрий Лорткипанидзе.



«Приказ Ираклия Кобахидзе – это очередной акт самовольства. Если оставить все, лично я и многие мои коллеги из оппозиционных партий, до конца остались в рабочих группах. У формы нашего политического бойкота были основания, о чем мы сделали политическое заявление.



Председатель Конституционной комиссии перед этим решением как минимум должен был обратиться письменно к нам и не должен был самовольно изымать членов комиссии из состава комиссии.



С этической точки зрения было бы лучше, чтобы произошла коммуникация. Нас уже и невидно как членов комиссии, в конечном итоге и в истории не остается факт нашего членства в комиссии, и что мы прибегли к политическому бойкоту. То, что из-за политического бойкота я не принял участие в процедуре голосования Конституционной комиссии, это могло быть зафиксировано тем, что я был бы оставлен членом комиссии, но было бы отмечено, что я не принял участия в голосовании из-за конкретных соображений», - отметил Дмитрий Лорткипанидзе.



23 февраля на итоговом заседании Государственная конституционная комиссия приняла проект конституционных изменений 43-я голосами против 8-ми.



За день до итогового заседания Конституционной комиссии председатель комиссии, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе изъял из состава комиссии представителей всех тех партий, которые объявили бойкот окончательному варианту конституционных изменений и отказались участвовать в итоговом заседании.



Ираклий Кобахидзе 21 апреля издал приказ, согласно которому из состава Государственной конституционной комиссии изъяты 13 членов – представители парламентских и внепарламентских оппозиционных партий. Соответственно, в последний день работы, состав комиссии вместо 73 членов был определен 60-тью членами, также был изменен кворум для принятия решения.

















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