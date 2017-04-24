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Глава МИД Эстонии посетит с официальным визитом Грузию
24.04.2017 13:52
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетит сегодня, 24 апреля, с официальным визитом Тбилиси, сообщает грузинское дипломатическое ведомство.
В рамках визита Миксер встретится со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. Кроме того, состоится встреча с президентом страны Георгием Маргвелашвили, с премьер-министром Георгием Квирикашвили и с председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
Грузия и Эстония сотрудничают в таких сферах как оборона, безопасность, экономика, туризм, образование, культура и охрана окружающей среды. Товарооборот между странами за 2016 год составил 8,5 млн долларов, в том числе экспорт из Грузии - 2,8 млн, а импорт в Грузию - 5,7 млн.
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