ЕНД обращается к международным природоохранительным организациям в связи с перевозкой деревьев для парка Иванишвили

24.04.2017 14:01 "Единое национальное движение" обращается к международным природоохранительным организациям с просьбой, изучить вред, причиненной окружающей среде в Аджарии вследствие выкопанных и перевезенных деревьев для парка бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили – об этом 22 апреля заявила представитель организации ЕНД в Аджарии Нино Джинчарадзе.



"В зависимости от желаний Бидзины Иванишвили посягают на природу нашего региона, наносят вред, и целенаправленно уничтожают ландшафт. В связи с этими фактами мы обратились к разным ведомствам в нашем регионе и по всей Грузии, в том числе: к правительству Аджарии, Министерству финансов и экономики Аджарии, управлению окружающей среды Аджарии, муниципалитету Кобулети, мэру Батуми и т.д. Согласно закону, в течение десяти рабочих дней мы должны были получить хоть какой-либо ответ из этих ведомств, но за нашим обращением никакой ответ не последовал. Поэтому иного пути не остается, и мы обращаемся к международным организациям, работающим в основном над вопросами охраны природы и окружающей среды, и имеющим компетенцию оценить текущее экологическое положение в нашем регионе, которое вредит природе, и создает угрозу населению.



Этим обращением мы хотим призвать международных организаций к реагированию, а также обратится ко всем согражданам, проживающим в нашем регионе, которых тревожат факты перевозки деревьев и повреждения природы, к сотрудничеству с нами, чтобы как-нибудь найти путь остановить прихоть Иванишвили, и защитить нашу окружающую среду"- заявила Нино Джинчарадзе.



По ее же словам, к обращению, направленному международным организациям, будут прилагаться фото и видео материалы, которые облегчат специалистам оценку вреда, нанесенного природе.

















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