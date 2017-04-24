Эстония неоднократно подтвердила преданность Грузии - Джанелидзе

24.04.2017 15:35 Мы благодарны за ту поддержку, которую Эстония оказывает нашей стране на пути евроинтеграции, - об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Свеном Миксером.



По его словам, Грузия при помощи европейских партнеров, в том числе, Эстонии, многого достигла в этом процессе, в том числе, в плане институционального и демократического развития страны.



«С Эстонией нас связывает сегодня беспрецедентно активное межведомственное сотрудничество. Примечательно, что те сферы сотрудничества, которые определились в двустороннем формате, имеют прямо перекликаются с 4-пунктным планом правительство Грузии. Это: налоговые системы, электронное управление, стратегические коммуникации, профессиональное образование, повышение квалификации госслужащих и др.», - заявил Джанелидзе.



По его словам, открываются новые возможности и активизируется сотрудничество между странами в торгово-экономическом направлении.



«В 2016 году торговый оборот вырос на 21%, в том числе, экспорт из Грузии - на 24%. Правительства обеих стран содействуют сближению представителей бизнес-кругов. Обе столицы приняли бизнес-форумы, что является хорошей возможностью для установления прямых контактов. Особо велик интерес к грузинскому вину и сельскохозяйственной продукции.



Увеличился показатель туристического сообщения между странами, чему, в свою очередь, еще более будет способствовать безвизовый режим с Евросоюзом... Правительство Эстонии ежегодно выделяет стипендии для грузинских студентов и сегодня высшее образование в Эстонии получают 260 студентов из Грузии. На международной арене Эстония – одна из тех, кто особенно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и ее европейские и евроатлантические устремления. Эстония действительно неоднократно подтвердила преданность Грузии», - заявил Джанелидзе.















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