|
Конституционные поправки обсудят члены Венецианской комиссии
24.04.2017 16:38
В Венецианской комиссии (ВК) выскажут собственное мнение по поправкам в конституцию Грузии.
Представители парламентского меньшинства и большинства проведут встречи с членами комиссии 25 апреля в Страсбурге.
Члены правящей партии и оппозиции встретятся с секретарем ВК Томасом Маркетом.
По словам представителя Государственной конституционной комиссии Тамар Чугошвили, экспертам Венецианской комиссии будет предоставлена подробная информация о проекте конституции Грузии.
А представители оппозиции намерены сообщить европейским специалистам о том, что конституционные изменения не являются результатом политического консенсуса.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна