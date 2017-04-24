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Конституционные поправки обсудят члены Венецианской комиссии


24.04.2017   16:38
В Венецианской комиссии (ВК) выскажут собственное мнение по поправкам в конституцию Грузии.

Представители парламентского меньшинства и большинства проведут встречи с членами комиссии 25 апреля в Страсбурге.

Члены правящей партии и оппозиции встретятся с секретарем ВК Томасом Маркетом.

По словам представителя Государственной конституционной комиссии Тамар Чугошвили, экспертам Венецианской комиссии будет предоставлена подробная информация о проекте конституции Грузии.

А представители оппозиции намерены сообщить европейским специалистам о том, что конституционные изменения не являются результатом политического консенсуса.






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