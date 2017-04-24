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Проект безвиза для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС


24.04.2017   16:44
Комитет постоянных представителей ЕС COREPER 26 апреля рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины. Повестка встречи послов ЕС 26 апреля опубликована на сайте Совета ЕС и Европейского совета, сообщает "Европейская правда".

Так, в перечне проектов, которые COREPER будет рассматривать в среду, указан "регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина)".

После того как украинский безвиз примут послы Евросоюза, его должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая. После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвиз фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье на ЕвроПравде: "Без виз, и не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".






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