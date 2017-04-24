Конституционный суд оставил в силе запрет на продажу табачных изделий вблизи от школ

24.04.2017 17:15 Конституционный суд под руководством судьи Лали Папиашвили не удовлетворил конституционный иск гражданки Хатуны Пхаладзе.



По словам советника Конституционного суда Георгия Ломтадзе, истица обжаловала правило закона "О контроле табака", запрещающее реализацию табачного изделия в торговых объектах, размещенных на территории, прилегающей к общеобразовательным учреждениям/школам в радиусе 50 метров. По пояснению суда, потребление табачных изделий негативно воздействует на здоровье человека, и существует разумное подозрение, что несовершеннолетние не обладают надлежащей информацией о вреде табачных изделий.



"Конституционный суд не удовлетворил конституционный иск гражданки Грузии Хатуны Пхаладзе. Предметом спора являлось правило, установленное законом "О контроле табака", запрещающее реализацию табачных изделий в радиусе 50 метров от территории, прилегающей к общеобразовательным учреждениям/школам. Суд отметил, что поскольку потребление табака негативно действует на здоровье человека, у государства есть широкая дискреция для регулирования этой сферы, а также в целях дела рассмотрения Конституционный суд посчитал, что поскольку ученики являются несовершеннолетними лицами, существует разумное ожидание, что у них нет должного знания о вреде табака. Исходя из этого, оправдано правило, установленное спорной нормой, преследующей целью ограничение популяризации, и доступности табака среди несовершеннолетних лиц"- говорит Георгий Ломтадзе.

















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