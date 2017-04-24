Руководители МИД Грузии и Украины об общей повестке дня интеграции в ЕС

24.04.2017 17:23 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего официального визита в Тбилиси 21-22 апреля встретился с руководством Грузии, с которым обсудил вопросы двусторонних отношений и многостороннего сотрудничества.



Первым официальным лицом Грузии, кто встретился с главой МИД Украины, был его грузинский коллега Михеил Джанелидзе.



На проведенной после встречи совместной пресс-конференции Климкин и Джанелидзе заявили журналистам, что они обсудили целый ряд политических, экономических и гуманитарных вопросов, а также запланированный визит в Тбилиси президента Украины Петра Порошенко.



На пресс-конференции Климкин отметил, что между Украиной и Грузией сложились «амбициозные» политические и экономические отношения, и его визит в Тбилиси подчеркивает «существующую между украинцами и грузинами взаимную симпатию и дружбу».



«Наши отношения основываются на общих ценностях, но, в то же время, у нас есть общее видение по нашим целям, а также есть общие угрозы и вызовы», - заявил он.



Министры подчеркнули значение сотрудничества между Грузией и Украиной в деле европейской интеграции двух стран.



«Мы будет осуществлять тесную координацию наших собственных действий, идей и планов, так как все хорошо понимаем, что у нас есть Восточное партнерство, но, в то же время, Грузия и Украина стоят на четком пути европейской интеграции, поэтому нам нужно уделять особое внимание на пути к ЕС», - заявил министр иностранных дел Украины.



«Мы уже достигли ощутимого успеха на пути евроинтеграции, но наша окончательная цель больше – это полноправное членство в европейской семье, и, верю, что совместными усилиями мы достигнем большего успеха на пути европейской интеграции», - ответил Джанелидзе.



Министры также затронули тему поддержки суверенитета и территориальной целостности друг друга на различных форумах.



«В любое время, когда мы обсуждаем что-либо на любом международном форуме, вопрос независимости, нерушимости границ и территориальной целостности Грузии стоит на нашей повестке дня», - заявил Климкин.



В свою очередь, Джанелидзе в ходе своего выступления осудили продолжающуюся агрессию и оккупацию против Украины со стороны Российской Федерации.



После встречи министры подписали совместное заявление в связи с 25-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной.



В документе стороны осудили оккупацию Грузии и Украины со стороны Российской Федерации и договорились об усилении координации на многосторонних форумах (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ГУАМ, Организация ЧЭС и дрг.), усилении сотрудничества по направлению интеграции в ЕС.



Они подтвердили интерес к реализации международных транспортных и энергетических проектов по маршруту Европа-Кавказ-Азия, в том числе, в тех проектах, которые осуществляются в рамках «Нового Шелкового пути».



В рамках визита Павел Климкин также встретился с премьер-министром Геогием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили и председателем Парламента Ираклием Кобахидзе; Он также посетил село Хурвалети вблизи с административной пограничной линией оккупированной т.н. Южной Осетии.



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