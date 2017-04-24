Грузинским госслужащим предписали политическую нейтральность

24.04.2017 19:36 Правительство Грузии приняло постановление «Об общих правилах этики и поведения в государственных учреждениях».



Документ подписан премьер-министром Георгием Квирикашвили 20 апреля и опубликован на официальном сайте «Законодательного вестника». Постановление правительства вступает в силу с 1 июля 2017 года.



В постановлении детально описаны права и обязанности государственных служащих.

В том числе, в документе отмечается, что «государственный служащий свободен и нейтрален во время принятия решений и разделяет интересы государства от интересов политической партии».



Что касается этических требований, то согласно постановлению, «государственный служащий должен выбирать язык разговора, тон, стиль и формат в соответствии с целевой группой, чтобы обеспечить обмен информацией и открытый диалог».



В документе определены требования возможного конфликта интересов, требования соблюдать полный религиозный нейтралитет, а также полную нейтральность в отношении сотрудников независимо от пола или их сексуальной ориентации. Также строго регламентируются правила и лимит получения госслужащим подарков и так далее. В то же время в постановлении прописано, как должен разговаривать государственный служащий.



Требования постановления состоят в следующем:

- Государственный служащий выражает мысль четко, ясно и аргументировано.

- Государственный служащий с вниманием слушает других, обеспечивает правильную интерпретацию полученной информации и осуществляет соответствующее реагирование.

- Государственный служащий выбирает язык, тон, стиль и формат разговора в соответствии с целевой группой, чтобы обеспечить обмен информацией и открытый диалог.





"Новости-Грузия"











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