Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинским госслужащим предписали политическую нейтральность


24.04.2017   19:36
Правительство Грузии приняло постановление «Об общих правилах этики и поведения в государственных учреждениях».

Документ подписан премьер-министром Георгием Квирикашвили 20 апреля и опубликован на официальном сайте «Законодательного вестника». Постановление правительства вступает в силу с 1 июля 2017 года.

В постановлении детально описаны права и обязанности государственных служащих.
В том числе, в документе отмечается, что «государственный служащий свободен и нейтрален во время принятия решений и разделяет интересы государства от интересов политической партии».

Что касается этических требований, то согласно постановлению, «государственный служащий должен выбирать язык разговора, тон, стиль и формат в соответствии с целевой группой, чтобы обеспечить обмен информацией и открытый диалог».

В документе определены требования возможного конфликта интересов, требования соблюдать полный религиозный нейтралитет, а также полную нейтральность в отношении сотрудников независимо от пола или их сексуальной ориентации. Также строго регламентируются правила и лимит получения госслужащим подарков и так далее. В то же время в постановлении прописано, как должен разговаривать государственный служащий.

Требования постановления состоят в следующем:
- Государственный служащий выражает мысль четко, ясно и аргументировано.
- Государственный служащий с вниманием слушает других, обеспечивает правильную интерпретацию полученной информации и осуществляет соответствующее реагирование.
- Государственный служащий выбирает язык, тон, стиль и формат разговора в соответствии с целевой группой, чтобы обеспечить обмен информацией и открытый диалог.


"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Georgian Airways запускает рейс из Тбилиси в Казань
«The Legal 500» назвала компанию «Nodia, Urumashvili & Partners» лучшей юридической компанией в Грузии
В Грузии дорожает металлолом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии крайне тяжелое положение с точки зрения потребления наркотиков
Семьям, проживающим вдоль реки Ингури, ограничивают доступ к своим землям
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Конституционная комиссия Грузии приняла проект новой редакции Основного закона
Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе стала чемпионкой Европы
В Гюмри задержали подозреваемого в убийстве российского военнослужащего
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна