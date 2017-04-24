Дзабирадзе: «Страна нуждается в развитии, а не в «стабильной власти»

24.04.2017 21:36 «Власти, к сожалению, повторяют ошибки предшественников - когда начиналось обсуждение конституционных поправок, ни разу не создавалась общая концепция того, чего мы хотим. Так происходит и сегодня. Работа над конституционными поправками всегда начиналась прямо с обсуждения статей, в ходе чего приемлемым может быть сразу два мнения. Разницу, как правило, должно определять то, какое мнение подходит под избранную концепцию. Если концепции нет, поправки получаются хаотичными, что не улучшает, а ухудшает конституцию», - заявил эксперт Вахтанг Дзабирадзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Грузинская мечта» ошибается, когда считает, что в конституции должно быть гарантирована стабильность власти. За последние 30 лет главной проблемой для нашей страны была не нестабильная, а сконцентрированная в одних руках власть. Когда мы обсуждаем тот ил иной вопрос, обязательно нужно подумать и о том, как можно усилить оппозицию, неправительственный сектор и общественные институты, а власти максимально пытаются именно их ослабить... Я тоже думаю, что президент не должен избираться прямым путем, но это приемлемо лишь в том случае, если конституция будет ориентирована на содействие оппозиции и общественным институтам. Если конституция гарантирует это, то и избрание президента непрямым путем будет абсолютно нормальным: президент не может уравновешивать правительство, это должны делать сильная оппозиция и общество. Исходя из этого, думаю, лучше избирать президента непрямым путем. Но я твердо верю, что президента не должна избирать одна политическая сила», - отметил в беседе с корреспондентом издания Вахтанг Дзабирадзе.



«В наших реалиях, власть на всех уровнях комплектует правящая сила. В таком случае коллегия выборщиков также будет однопартийной. Чего же мы мучаемся?! Если мы хотим, чтобы президента выбирала одна партия, пусть его прямо выбирает парламент... Если президента выберет одна политическая сила, наше общество всегда будет считать его не президентом страны, а президентом одной команды. Следовательно, мы отнимем у президента и ту роль объединителя и арбитра, которая является его главной функцией. Ни в каком процессе, тем более в политическом, нельзя допускать, чтобы арбитра выбирала одна сторона. Я поддерживаю непрямые выборы президента, но с учетом нынешних проблем, думаю, что на данном этапе лучше оставить в силе всеобщие выборы», - продолжил респондент.



«Грузинская мечта» думает лишь о сохранении власти. К сожалению, это уже так очевидно, что даже не вызывает споров. Они выдумали термин «стабильность власти» и этим оправдывают свои неправильные решения. Оказывается, стране нужна стабильная власть, хотя на самом деле страна нужна стабильная политическая и общественная среда. В ходе обсуждений несколько раз приводился пример Италии, где после Муссолини власть менялась очень часто, почти 70 раз. Я тоже хочу такую нестабильность, которая приведет страну к развитию, что мы увидели на примере Италии - побежденная и разоренная страна стала одним из ведущих европейских государств. Страна нуждается в развитии, а не в «стабильной власти», для смены которой нам понадобятся революции», - заключил Дзабирадзе.















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