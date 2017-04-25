Оппозиция собралась едиными силами защитить Конституцию от «Грузинской мечты»

25.04.2017 11:36 Оппозиция объединяется для защиты Конституции. Сегодня в гостинице "Румс" представители оппозиции обсудят планы на будущее. Они договорятся о форме, в которой планируют противостоять конституционным изменениям, представленным "Грузинской мечтой".



По словам члена ЕНД Ники Руруа, документ конституционных поправок недемократичный, и является предпосылкой туркменизации:



"Будет манифестация, деловое обсуждение, или полемика, я приму участие. Того же прошу и других. Это очень плохой документ недемократического режима в Грузии, предпосылка туркменизации"- заявил Ника Руруа.



"Европейская Грузия" рассматривает сбор подписей, и требование плебисцита.



"В партиях разные мнения в связи с тем, как оказать сопротивление неслыханной наглости Иванишвили. Наш вариант, сбор подписей, и требование плебисцита. Это будет ясный пример для общенародной мобилизации против данного шага "Грузинской мечты"- заявил Зураб Чиаберашвили.



Председатель политического движения "Государство для народа" заостряет внимание на необходимость участия общества с целью защиты Конституции.



"Защита Конституции необходима, и в этом неминуемо необходимо участие общества. Мы постараемся договориться о том, каким будет формат, и содержание последующих процессов"- заявил Ника Мачутадзе.



"Новые правые" говорят о необходимости информирования населения.



"Они должны быть в курсе дела, что готовит им "Грузинская мечта"- говорит Мамука Кацитадзе.



Между тем правящая команда отрицает обвинения оппозиции.



"Очевидно, оппоненты не могут свыкнуться с тем, что мы хотим внести прогрессивные, европейского типа изменения"- заявил председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

















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