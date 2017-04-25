Власть, которая старается получить как можно больше власти, плохо кончает - Гия Хухашвили

25.04.2017 12:06 Неправительственные организации и эксперты призывают власть, предусмотреть общественное мнение в связи с конституционными поправками.



На сегодняшней встрече, запланированной оппозицией в гостинице "Румс", будет присутствовать гражданский сектор.



Комментируя тему, Ираклий Таблиашвили заявил, что они в рамках Конституции будут требовать от власти принять безупречный документ.



"Сегодня независимо от того, что мы, критикующие, думаем, власть заявляет нам, что все равно проведет этот проект Конституции. Для меня, как рядового гражданина, это абсолютно неприемлемо. Исходя из этого, разумеется, в рамках закона я, и многие другие скажут свое, выскажем критические мнения, и потребуем от власти принять более-менее полноценный документ"- заявил Ираклий Таблиашвили.



Эксперт Гия Хухашвили надеется, что власть изменит решение до вступления проекта в силу.



По его же словам, власть, которая старается примитивно получить как можно больше власти, в конечном итоге "плохо кончает".



"Пока закон еще не вступил в силу, и возможно, они образумятся. Я, разумеется, включусь, и публично, и по-другому я готов делать это дело. Тем самым мы, прежде всего, защитим власть, поскольку те, кто стараются просто получить как можно больше власти, очень плохо кончают"- говорит Гия Хухашвили.

















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