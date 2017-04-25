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Грузинские депутаты присоединились к требованию отставки главы ПАСЕ Педро Аграмунта


25.04.2017   12:21
Делегация грузинских депутатов в Парламентской Ассамблее Совета Европы выступает за отставку главы ПАСЕ Педро Аграмунта из-за его поездки в Сирию вместе с депутатами из РФ.

Глава ПАСЕ посетил Сирию в марте вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым. Парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

Теперь ряд депутатов ПАСЕ критикуют Аграмунта из-за поездки в Сирию и требуют его отставки.

Дебаты по вопросу отставки Аграмунта пройдут в ПАСЕ сегодня. Открывая весеннюю сессию ПАСЕ Аграмунт накануне заявил, что его поездка в Сирию была ошибкой.

О том, что грузинская делегация поддержит требование об отставке Аграмунта, заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Звиад Квачантирадзе.

«Хочу выразить свою позицию по поводу визита членов ассамблеи и президента Аграмунта в Сирию. Несмотря на мое глубокое уважение к господину Аграмунту, хочу призвать его немедленно уйти в отставку», — сказал Квачантирадзе.

Парламентская делегация Грузии во главе с вице-спикером Тамар Чугошвили находится в Страсбурге, где принимает участие в работе весенней сессии Парламентской ассамблее Совета Европы.






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