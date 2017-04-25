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Софо Кацарава: Почти все политические партии единодушны в требовании отставки Педро Аграмунта


25.04.2017   13:05
Почти все политические партии единодушны в требовании отставки Педро Аграмунта, - об этом заявила председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софио Кацарава в ходе визита в Страсбург.

По заявлению Кацарава, вопрос президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта будет решен на сегодняшнем заседании.

«Сегодня будет сессия и нам будет дана возможность задать вопросы по поводу его визита в Сирию. Были очень интенсивные обсуждения и в политических группах и на заседании вокруг этой темы и почти все политические партии единодушны в том, чтобы потребовать отставки Педро Аграмунта, однако не существует подобной процедуры импичмента. Мы должны дождаться сессии и этот вопрос решится», - заявила Кацарава.

Сегодня в 15:00 по тбилисскому времени пройдет сессия ПАСЕ, на которой предположительно будет именно рассмотрен вопрос президента Педро Аграмунта. Как известно, депутаты требуют отставки Агратунта в связи с его визитом в Сирию.






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