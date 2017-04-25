ЕНД призывает прокуратура начать следствие против замглавы СГБ

25.04.2017 13:41 Оппозиционное «Единое национальное движение» призывает правоохранительные органы заинтересоваться происхождением имущества заместителя начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили.



Представители партии Леван Бежашвили и Гоги Ониани уже внесли в Главпрокуратуру соответствующее заявление и потребовали начать расследование на основе полученной информации.



По словам членов бывшей правящей партии Грузии, в 2013 году, до назначения на должность, Гогашвили принадлежал к социально незащищённой категории граждан, а после стал миллионером. Именно этот факт вызывает подозрение оппозиционеров.



Скандал, связанный с заместителем начальника Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили разгорелся вначале апреля, после того как бывший замминистра ВД Грузии Гела Хведелидзе обвинил силовые ведомства в организации нападения на него.



По словам Гелы Хведелидзе, до нападения за ним следили сотрудники Службы государственной безопасности. В интервью телеканалу "Рустави 2" он назвал заместителя руководителя СГБ Сосо Гогашвили.

"Я был предметом интереса, и это хорошо известно Сосо Гогашвили. В основном он в течение ряда лет осуществлял в отношении меня определенные оперативные мероприятия, с кем я разговариваю и о чем"- заявил Гела Хведелидзе.



Напомним, что Хведелидзе был жестоко избит неизвестными 3 апреля.



По факту нападения на Хведелидзе начато расследование и возбуждено уголовное дело.















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