С 1 мая будут задействованы дифференцированные пакеты всеобщего здравоохранения

25.04.2017 14:42 С 1 мая в программе всеобщего здравоохранения заработают дифференцированные пакеты, и бенефициарам программы, рейтинговые очки которых не больше 100 000, профинансируют лечебные медикаменты хронических заболеваний.



Пакет изменений рассмотрят на сегодняшнем заседании правительства.



В результате изменений гражданам, зарегистрированным в единой базе данных социально незащищенных семей, рейтинговые очки которых от 0 до 100 000, в рамках программы всеобщего здравоохранения профинансируют лечебные медикаменты хронических заболеваний.



Касательно групп, и условий всеобщей программы здравоохранения, они определились следующим образом: у граждан со средним доходом, ежемесячный доход которых более 1000 лари, но годовой доход не превышает 40 000 лари, будет возможность воспользоваться ограниченными сервисами всеобщей программы здравоохранения, или частным страховым пакетом.



Кроме того, для граждан, входящих в эту категорию, несмотря на наличие частного страхового пакета, в рамках программы сохранится лечение онкологических заболеваний, в частности химиотерапия и гормонотерапия. А также, услуга родов/кесарева сечения.



Гражданам с низкими доходами, ежемесячный доход которых меньше 1000 лари, а также самозанятым, и лицам с нелегальными доходами, несмотря на наличие частной страховки, сохранят право пользования программой всеобщего здравоохранения, но с несколько ограниченным пакетом.



Социально незащищенным гражданам, лицам, рейтинговые очки которых от 70 000 до 100 000, и подросткам от 6 до 18 лет без изменения сохранится объем сервисов, предусмотренных программой всеобщего здравоохранения. Наряду с этим им не ограничивается право пользования частным страховым пакетом.



Граждане с высокими доходами, годовой доход которых больше 40 000 лари, не смогут пользоваться программой всеобщего здравоохранения.



Объем сервисов программы всеобщего здравоохранения определяется соответственно индивидуальным доходам.



В рамках программы роды профинансируют всем группам, а также все группы останутся пользователями других государственных программ здравоохранения.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

