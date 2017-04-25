В Избирательный кодекс хотят внести «поправку против Саакашвили»

25.04.2017 14:50 По заявлению лидера "Единого национального движения" Зазы Бибилашвили, инициатива Центральной избирательной комиссии, считать нарушением участие в предвыборной кампании личности, не имеющей на то право, направлено конкретно против одного человека, которого Иванишвили воспринимает, как главную угрозу.



"Параллельно насилию над Конституцией, на днях власть сделала еще один шаг, преследующий целью последующее ограничение демократических процессов, и узурпацию власти в стране со стороны Иванишвили.



В частности, Центральная избирательная комиссия представила парламенту проект поправок и добавок к избирательному кодексу, который в действительности направлен против только одного, то есть того лица, которого Иванишвили воспринимает главной угрозой собственной власти.



В избирательном кодексе делается запись, по которой в случае, если Михеил Саакашвили выразит поддержку в отношении "Национального движения", главную оппозиционную партию оштрафуют.



К кодексу добавляется статья, согласно которой:



Нарушением правил предвыборной кампании, установленных законом, считается допуск участия в агитации лица, не имеющего права участия в агитации, и в отношении которого осуществляется делопроизводство по правонарушению, предусмотренному Кодексом административных правонарушений.



Налицо положение, когда российский олигарх изгнал из страны, лишил гражданства Грузии третьего президента страны, и преследует основателя современного грузинского государства из-за покупки 7 пиджаков.



Но этого недостаточно, сейчас хотят, чтобы он замолчал. Этим шагом ЦИК подтверждает, что этот орган выполняет политический заказ Иванишвили, и не может рассматриваться независимым ведомством, проводящим выборы.



Эти изменения подтверждают, что Иванишвили представляет защиту собственного семейно-кланового режима только лишь беззаконием и несправедливостью. Он хорошо понимает, что в условиях справедливой и демократической избирательной среды его власть недолговечна.



Мы гарантируем, что вместе с грузинским народом уберем его из Грузии, как самого большого внутреннего врага этой страны"- заявил Заза Бибилашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

