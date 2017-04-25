«Грузия занимает достойное место на спортивной карте мира» - Квирикашвили

25.04.2017 16:51 Наша страна занимает достойное место на спортивной карте мира и становится одним из важных центров международных спортивных мероприятий. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии.



По словам Георгия Квирикашвили, развитие спортивной инфраструктуры -один из приоритетов правительства Грузии.



Как отметил премьер, важное значение имеет развитие, как профессионального, так и массового спорта в стране.



«Хочу отметить медали, которые завоевали грузинские спортсмены на прошлой неделе. В течение лишь одной недели у нас было 7 золотых, 4 серебряных, 12 бронзовых медалей. Национальная сборная дзюдо Грузии на чемпионате Европы завоевала 3 индивидуальных медали, а на групповых соревнованиях, в сложнейшей борьбе, получила титул чемпиона Европы. Это была золотая медаль гроссмейстера Наны Дзагнидзе. Также имеет очень важное значение то, что впервые в истории грузинского спорта, молодой грузинский спортсмен Лука Гаганидзе получил бронзовую награду на чемпионате Европы по фехтованию среди молодежи. Кроме этого, 22-23 апреля в Грузии впервые прошел чемпионат Европы по сумо, в результате грузинские сумоисты завоевали 16 медалей, из них- 3 золотые….», - сказал премьер.



По словам Георгия Квирикашвили, в рамках проекта Check in Georgia, при поддержке правительства, Грузия принимает 13 спортивных турниров международного уровня, в том числе, чемпионат Мира по регби среди молодежи (31 мая — 18 июня) и чемпионат Европы по футболу U-19 (2-15 июля).















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