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Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Республики Финляндия
25.04.2017 17:24
20 апреля 2017 года во Дворце президента Республики Финляндия чрезвычайный и полномочный посол Грузии Малхаз Какабадзе вручил верительные грамоты президенту Саули Нийнистё.
После завершения торжественной церемонии, на встрече с президентом Республики Финляндии разговор коснулся реформ в Грузии, и вопросов углубления двухсторонних политических и экономических отношений.
На встрече посол Грузии подчеркнул значение 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Грузией и Финляндией. Со своей стороны президент Республики Финляндии дал высокую оценку достижениям Грузии с точки зрения европейской интеграции.
Саули Нийнистё выразил надежду, что отношения между двумя странами будут углубляться и в будущем, и пожелал послу Грузии успехов в будущей деятельности.
В рамках церемонии вручения верительных грамот были исполнены гимны Грузии и Республики Финляндия.
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