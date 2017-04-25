Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Республики Финляндия

25.04.2017 17:24 20 апреля 2017 года во Дворце президента Республики Финляндия чрезвычайный и полномочный посол Грузии Малхаз Какабадзе вручил верительные грамоты президенту Саули Нийнистё.



После завершения торжественной церемонии, на встрече с президентом Республики Финляндии разговор коснулся реформ в Грузии, и вопросов углубления двухсторонних политических и экономических отношений.



На встрече посол Грузии подчеркнул значение 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Грузией и Финляндией. Со своей стороны президент Республики Финляндии дал высокую оценку достижениям Грузии с точки зрения европейской интеграции.



Саули Нийнистё выразил надежду, что отношения между двумя странами будут углубляться и в будущем, и пожелал послу Грузии успехов в будущей деятельности.



В рамках церемонии вручения верительных грамот были исполнены гимны Грузии и Республики Финляндия.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

