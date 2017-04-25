Кандидатов в мэры и главы управ «Грузинская мечта» представит в июле-августе

25.04.2017 17:45 Кандидатов в мэры и главы управ правящая команда представит в июле-августе. Об этом сообщил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Обсуждение по поводу кандидатов начнется в ближайшем будущем. Наверное, в июле-августе станет известен список кандидатов. Мы должны подобрать как кандидатов в мэры, так и кандидатов в главы управ, а также нам предстоит выбрать более 1 000 кандидатов в муниципальные собрания (сакребуло) и над этим работа в принципе начата и наверно, в ближайшем будущем продолжится в интенсивном режиме и где-то в августе кандидаты будут представлены», - заявил Кобахидзе.

















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