Новая версия Конституции не способствует балансу между ветвями власти - президент

25.04.2017 18:07 По мнению президента Грузии, новая версия Конституции не способствует балансу между ветвями власти и политике уравновешивания, - об этом сообщила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе на проведенной сегодня пресс-конференции.



Мишвеладзе ознакомила журналистов с позицией Георгия Маргвелашвили касательно проекта, подготовленного Конституционной комиссией.



«Вы все помните предложение президента перед началом процесса, оно заключалось в том, чтобы работа по конституционным изменения протекала при высоком политическом консенсусе и широкой вовлеченности общественности. Вместо этого, правящей политической силой был объявлен переход на парламентскую форму правления без какого-либо обсуждения.



Конституционная комиссия подготовила проект без вовлеченности общественности, от него отстранились все политические партии, эксперты и большинство НПО, отрицательную оценку дал народный защитник. Голосование же по документу было проведено после непонятного политического и правового решения – изменения состава комиссии.



Что касается политической оценки – по мнению президента, новая версия Конституции не способствует балансу между ветвями власти и политике уравновешивания», - заявила Мишвеладзе.

















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