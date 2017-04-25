Главы МИД Грузии и Эстонии обсудили будущий Саммит Восточного партнерства

25.04.2017 18:21 Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер 24 апреля с официальным визитом посетил Тбилиси, где па встречах с политическими лидерами обсудил вопросы интеграции Грузии в ЕС и НАТО.



Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе, который принял своего эстонского коллегу, на проведенной после встречи совместной пресс-конференции заявил, что они обсуждали поддержку со стороны Эстонии в отношении европейской интеграции Грузии, в частности, в контексте председательства Эстонии в Совете ЕС.



В рамках председательства Эстонии, которое начнется 1 июля и продлится в течение шести месяцев, Эстония будет ответственна за определение позиций Совета ЕС.



«Я рад, что во время председательствования в Совете ЕС одним из приоритетных направлений председательства Эстонии будет именно сотрудничество между ЕС и партнерских стран Восточной Европы», - заявил Джанелидзе и добавил, что министры обсудили также и будущий Саммит Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе в ноябре этого года.



По его словам, «это важнейшее мероприятие определит будущие перспективы развития сотрудничества с партнерскими странами».



Официальные лица Грузии неоднократно заявляли, что ждут от Саммита Восточного партнерства четкого послания в связи с перспективной членства Грузии в ЕС.



«Мы понимаем, что со стороны стран членов Восточного партнерства проявляется амбиция различного уровня с точки зрения евроинтеграции», - заявил Свен Миксер.



«Грузия действительно является успешным примером, страной, которая наметила очень амбициозную цель на полноправное членство в ЕС. Несмотря на то, что Грузии пока еще предстоит пройти длинный путь до этой цели, крайне важны эти процессы, которые приведут к членству, когда будет такая возможность», - заявил он.



А до того, - продолжил он, - Грузия должна осуществить реформы, которые «приведут страну к этой цели». «(Эти реформы) зачастую кажутся нам болезненными и сложными, но они очень положительны для повышения конкурентоспособности Грузии, для экономического развития, в целом, для населения, независимо от того, когда будет достигнута окончательная цель», - заявил министр иностранных дел Эстонии.



«Мы здесь находимся потому, чтобы помочь вам и дать советы всеми возможными средствами», - добавил он.



Миксер говорил также о стремлениях Грузии в НАТО и назвал страну «образцовым партнером», который, по его словам, вносит очень важный вклад в проводящихся под эгидой НАТО операциях, а также очень конструктивно работает в контексте региональной безопасности в Черноморском регионе.



Министр иностранных дел Эстонии заявил, что его страна поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса. «Призываю использовать все форматы», в том числе и партнерство расширенных возможностей и существующий пакет НАТО-Грузия, - отметил он.



После пресс-конференции Свен Миксер отправился в село Хурвалети вблизи с административной пограничной линией т.н. Южной Осетии, где он в очередной раз выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. «т.н. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии», - заявил глава МИД Эстонии.



Он также подчеркнул, что важно найти мирный путь урегулирования конфликта, в том числе и путем продолжения Женевских международных дискуссий.



По словам министра, «незаконные действия России на оккупированных территориях причиняют ущерб усилиям, направленным на мирное конфликта, и поэтому создают угрозу региональной безопасности и стабильности».



Он также выразил обеспокоенность в связи с тем влиянием, которое оказывают действия россии на права человека и гуманитарную ситуацию в сепаратистской абхазии и т.н. Южной Осетии, и добавил, что важно сохранить внимание международного содружества к этим двум регионам.



Позже в тот же день министр иностранных дел Эстонии встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, председателем Парламента Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Георгием Квирикашвили.



Civil Georgia











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