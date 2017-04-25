Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Внесение изменений в Конституцию зависит от всенародного и парламентского обсуждения - Кобахидзе


25.04.2017   20:08
В Конституционный закон может быть внесено любое изменение. Это будет зависеть от всенародного и парламентского обсуждения, - об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

«У нас есть наша повестка дня. Согласно этой повестке дня будет проведено всенародное обсуждение. Это обсуждение согласно законодательству и Конституции эксклюзивная прерогатива парламента. Соответственно, будет проведено всенародное обсуждение и на основании этого обсуждения в конечном итоге будет подготовлен тот документ, по которому пройдет голосование в парламенте Грузии», - заявил Кобахидзе.

Парламентские обсуждения проекта конституционных изменений, по словам Кобахидзе, начнутся в июне.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС завершил процедуры отмены платы за роуминг
Грузинские вина завоевали награды на престижной выставке в Америке
Грузия ведет переговоры с «Казтрансгаз» - замминистра
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухумский режим приступил к выдаче вида на жительство этническим грузинам
Двух граждан Грузии приговорили в Сухуми к двум месяцам лишения свободы
В Абхазии крайне тяжелое положение с точки зрения потребления наркотиков
Семьям, проживающим вдоль реки Ингури, ограничивают доступ к своим землям
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Конституционная комиссия Грузии приняла проект новой редакции Основного закона
Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе стала чемпионкой Европы
В Гюмри задержали подозреваемого в убийстве российского военнослужащего
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна