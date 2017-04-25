|
Внесение изменений в Конституцию зависит от всенародного и парламентского обсуждения - Кобахидзе
25.04.2017 20:08
В Конституционный закон может быть внесено любое изменение. Это будет зависеть от всенародного и парламентского обсуждения, - об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
«У нас есть наша повестка дня. Согласно этой повестке дня будет проведено всенародное обсуждение. Это обсуждение согласно законодательству и Конституции эксклюзивная прерогатива парламента. Соответственно, будет проведено всенародное обсуждение и на основании этого обсуждения в конечном итоге будет подготовлен тот документ, по которому пройдет голосование в парламенте Грузии», - заявил Кобахидзе.
Парламентские обсуждения проекта конституционных изменений, по словам Кобахидзе, начнутся в июне.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна