Внесение изменений в Конституцию зависит от всенародного и парламентского обсуждения - Кобахидзе

25.04.2017 20:08 В Конституционный закон может быть внесено любое изменение. Это будет зависеть от всенародного и парламентского обсуждения, - об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



«У нас есть наша повестка дня. Согласно этой повестке дня будет проведено всенародное обсуждение. Это обсуждение согласно законодательству и Конституции эксклюзивная прерогатива парламента. Соответственно, будет проведено всенародное обсуждение и на основании этого обсуждения в конечном итоге будет подготовлен тот документ, по которому пройдет голосование в парламенте Грузии», - заявил Кобахидзе.



Парламентские обсуждения проекта конституционных изменений, по словам Кобахидзе, начнутся в июне.















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